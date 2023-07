Regenbuien, maar soms ook zon in Halderberge vandaag

Column Café Roeloffs: samen komen we er vast wel uit

Mag je 130 rijden als het zicht minder is dan 25 meter? Ja, dat mag. En mag je klagen over geluid als je naast een café gaat wonen? Dat mag ook. De vraag is alleen of het handig is. Want ook al heeft zèlfs een buur van een bar recht op rust in eigen huis, voor je het weet heb je een heel dorp tegen je.