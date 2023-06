Prognoses leerlingenaantallen voor Halderbergse scholen blijken weer mis: 2 miljoen extra nodig

Finse ambtenaren op zoek naar ‘Nederland­se gekkigheid’ tijdens tour door West-Bra­bant

OUDENBOSCH - Finland ligt hemelsbreed zo’n 1600 kilometer van Noord-Brabant, dus wat doet een groep Finnen op een gewone donderdagmiddag helemaal in Oudenbosch? ,,Ze hebben ons een stoomcursus out of the box-denken beloofd.”