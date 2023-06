Oplossing gevonden voor 'te veel’ leerlingen Markland College Oudenbosch: het KTS-gebouw

Uitzendbe­drijf grijpt mis bij huisves­ting 250 arbeidsmi­gran­ten in Et­ten-Leur: concurrent kaapt pand weg

ETTEN-LEUR - Uitzendbedrijf Goodmorning ziet plannen om 250 arbeidsmigranten te huisvesten op Vosdonk in Etten-Leur in rook opgaan. Het beoogde pand is weggekaapt door KaFra Housing. ,,We zijn gewoon aan de kant geschoven”, vindt Goodmorning-directeur Eefke Visser.