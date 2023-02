Na Etten-Leur en Roosendaal doneert ook Halderberge 1 euro per inwoner aan Giro 555

OUDENBOSCH - Voor elke inwoner doneert de gemeente Halderberge één euro aan Giro 555 voor de aardbevingen in Turkije en Syrië. Eerder deden al verschillende andere West-Brabantse gemeenten duit in het zakje. ,,We praten over de zwaarste natuurramp in de laatste honderd jaar”, zegt raadslid Mustafa Özen (VVD).

Bergen op Zoom was de eerste die bijna 68.000 euro overmaakte naar Giro 555, Etten-Leur volgde snel en gaf 44.000 euro en Roosendaal besloot vorige week in de buidel te tasten. Op initiatief van de fracties PvdA, D66, Burger Belangen Roosendaal, GroenLinks en de Roosendaalse Lijst is een bedrag van ongeveer 78.000 euro geschonken.

Verlies van mensenleven is ongekend

In Halderberge kwam het onderwerp donderdagavond ter sprake. Alle partijen gaven aan geraakt te zijn door de ramp en dienden daarom samen een motie in. ,,Het verlies van mensenlevens is ongekend, de hoeveelheid gewonden is talloos en de materiële schade onbeschrijfelijk”, vertelde Özen. Door de aardbevingen zijn tienduizenden doden gevallen en honderdduizenden mensen ontheemd geraakt.

Hoewel verschillende gemeenten de beurs inmiddels hebben getrokken, zijn er ook lokale overheden die nog geen besluit hebben genomen. In Moerdijk komt het voorstel tijdens de vergadering op 2 maart sowieso op de bespreektafel en het college zal hier positief over adviseren. Maar uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om hier een klap op te geven, aangezien het om gemeenschapsgeld gaat.

In Rucphen wacht het college van burgemeester en wethouders op initiatieven vanuit de gemeenteraad. De eerste gemeenteraadsvergadering is daar op 8 maart, al is het presidium gepland op 1 maart. In Etten-Leur werd eerder deze maand besloten voor dit onderwerp niet op een bijeenkomst van de gemeenteraad te wachten, omdat de hele raad bij het presidium aanwezig was.