N640 tussen Oudenbosch en Etten-Leur na onderhoud weer open, maar ‘we zijn nog niet klaar’

Minder inzamelin­gen gft-afval en ozb 8 procent omhoog? Gaat niet gebeuren als het aan raad Et­ten-Leur ligt

ETTEN-LEUR - De inzameling van gft-afval in de zomer, parkeertarieven onder het winkelcentrum, subsidie voor De Nobelaer en verhoging van de ozb. Enkele thema’s waar het maandagavond zeer waarschijnlijk over gaat in de gemeenteraad van Etten-Leur.