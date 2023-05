Melkwagen kantelt en valt van dijk in Hoeven, chauffeur door brandweer uit wagen gehaald

Nachttrein Roosendaal-Ber­lijn is op bestemming: ‘Van prima geslapen, tot geen oog dichtge­daan’

ROOSENDAAL/BERLIJN - Vanaf perron 4 in Roosendaal is vrijdagavond de allereerste slaaptrein naar Berlijn vertrokken. Reizigers arriveerden na een elf uur durende reis in het centrum van de Duitse hoofdstad. Reisorganisatie European Sleeper wil de lijn volgend jaar uitbreiden naar Praag.