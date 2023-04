Meer woningen gebouwd in de gemeente Halderberge

De Flippers houden hun eerste zwemwed­strijd in de Watertuin in Rucphen: ‘Het was een groot succes’

RUCPHEN - Wat is een zwemvereniging zonder zwembad? Op zich nog steeds heel succesvol. Al bijna 50 jaar zwemmen de leden van de Rucphense Zwemvereniging De Flippers (ZDF) hun wedstrijden op andere locaties. Maar op zondag was hun eerste wedstrijd in hun eigen, gloednieuwe zwembad De Watertuin.