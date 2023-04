Man (44) die bij bedrijfsongeval in Oudenbosch overlijdt, is de eigenaar

Moge Bachs koralen en aria’s tot in lengte van jaren vanuit Oudenbos­sche kapel blijven klinken

OUDENBOSCH - Zelfs op het doorgaans gekwelde gelaat van alt Oscar Verhaar verscheen woensdag een lach. Net als iedereen was de vermaarde vocalist blij weer terug te zijn in de kapel van Saint Louis, de bakermat van de Matthäus Passions in Oudenbosch.