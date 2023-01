Langgekoesterde wens gaat door een erfenis in vervulling: nieuwe keuken voor ’t Stoofje

Nieuwe bewoners­brief, camerabeel­den en getuigen: asbest­brand Zevenber­gen ijlt nog altijd na

ZEVENBERGEN - Het onderzoek naar de grote brand in Zevenbergen, waarbij in december vier loodsen afbrandden en asbest vrijkwam, is nog in volle gang. De politie heeft camerabeelden bekeken en getuigen gehoord, maar kan niet zeggen waartoe dat heeft geleid.

24 januari