Kerstmis vieren kan in Oudenbosch weer met Dana Winner

De populaire Vlaamse zangeres geeft op 15 december een kerstconcert in Klein-Rome. De organisatie is in handen bij de Kiwanisclub Halderberge. ,,Het laatste concert op ons programma waren Die Wiener Sängerknaben, die op het vliegveld van Wenen stonden te wachten toen corona in heel Europa uitbrak’’, aldus Denis de Jong van de Kiwanis. ,,Na eerdere kerstconcerten komt Dana Winner met begeleidingsorkest eindelijk weer naar Oudenbosch.’’

Het concert krijgt als titel ‘A Magical Christmas’ mee. Volgens De Jong was het nog een hele toer om Winner te strikken. ,,Ze maakt dit jaar een theatertoer langs grote zalen en sportpaleis Antwerpen, maar er was gelukkig nog ruimte op onze vaste donderdag.’’

Het concert is op 15 december. Aanvang 20.00 uur. De eerste 750 kaarten zijn al verkocht en daarmee kunnen 100 kerstpakketten naar gezinnen uit Halderberge en Rucphen voor wie uitgebreid kerst vieren niet vanzelfsprekend is. Via een wijnproject biedt Kiwanis eenzame echtparen en alleenstaanden een diner aan op 21 december in d'n Haard in Bosschenhoofd en De Pastorie in Sprundel.