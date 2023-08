Hoevense bierbrouwerij houdt opnieuw bierfestival in Bovendonk

Bakkerij De Jong heeft zijn laatste worsten­brood­jes verkocht, emoties bij klanten en personeel

SINT-WILLEBRORD - De beroemde worstenbroodjes zijn al lang op, op die laatste dag dat Bakkerij De Jong in Sint Willebrord nog is geopend. Tot en met zaterdagmiddag kwamen de klanten van heinde en verre naar de bakkerij. Maar nu is het over en uit.