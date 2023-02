Handhaving op sluiproute Bosschenhoofd: boa’s slingeren tien truckchauffeurs op de bon

Turkse gemeen­schap siddert na zware naschokken: ‘Direct bellen naar familie – we leven continu mee’

OOSTERHOUT/ZEVENBERGEN - De zware naschokken in de grensregio van Turkije en Syrië van begin deze week doen de Turks-Nederlandse gemeenschap in Oosterhout sidderen. ,,Het is direct familieleden en vrienden bellen in het rampgebied, hoe het met ze gaat. We leven continu mee.”