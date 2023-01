Halderberge luidt nieuwe jaar in: '2023 wordt een jaar waarin we werken aan oplossingen’

Onder andere door de coronamaatregelen, de oorlog in Oekraïne, ongekende inflatie en het vreselijke ongeval in Oud Gastel was het voor veel inwoners een onzeker jaar. ,,We kunnen wel concluderen dat we samen een heel bewogen jaar achter de rug hebben", aldus de burgemeester.

Projecten in de steigers

Juist daarom kijkt hij uit naar 2023. ,,Het wordt een jaar waarin we werken aan de oplossingen en veel dingen in de steigers zette", beloofde hij aan de toehoorders. Waar afgelopen jaar vooral in het teken van voorbereiding stond, moeten plannen nu uit de verf gaan komen. Zoals de werkzaamheden aan de binnenkant van de kapel van Saint Louis en de heropening van de grote zaal van cultureel centrum Fidei et Arti halverwege dit jaar. ,,In 2023 gaan we samen met u bouwen. Er zullen weer mooie projecten opgeleverd worden, we gaan onze cultuur weer op peil brengen.”