Brabantse agent redt jonge kinderen uit rokende auto na ernstig ongeluk in Texas: ‘De stap naar voren ging vanzelf’

Politiewerk stopt nooit, daar is de Brabantse agent Maarten Brink vrijdag maar weer eens achter gekomen. Terwijl hij als vakantieganger in de Verenigde Staten was, gebeurde er op tien meter afstand van hem een verkeersongeluk met drie voertuigen. Brink schoot direct in actie.