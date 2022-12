Geen ontkomen meer aan: Johan Vlemmix valt West-Brabant binnen

Zeeuw (36) gaat ervandoor met politiebus in Roosendaal: ‘Hoe heb ik dat kunnen doen?’

BREDA - ,,Hoe heb ik dat kunnen doen? Ik begrijp niet hoe ik in staat zou zijn geweest om een politiebus mee te nemen. Ik kan het me ook niet herinneren.’’ Pablo P., verdacht van het stelen van een politiebus in Roosendaal, waarmee hij ook zou zijn ingereden op een agent, gaf maandag in de rechtbank weinig inzicht in wat hij zou hebben gedaan.

12 december