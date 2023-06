Filmtheater in Oudenbosch gaat bijna twintig jaar na de breuk weer samenwerken met Fidei et Arti

Aldi trekt in bij Albert Heijn in nieuwe pand aan A58

De afgelopen maanden is door ontwikkelaar Reggestede een nieuw pand gebouwd voor een grote supermarkt naast de snelweg bij afslag Zegge. Hier komt een Albert Heijn onder de vlag van Hans Geveling, die al verschillende franchisesupermarkten in de regio exploiteert. Bovendien is er ruimte voor zo'n 400 parkeerplaatsen.