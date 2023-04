Door rasmuzikant Kees Tak is De Vogelmuzikanten al 50 jaar een geliefd orkest

‘Pillen en poeder? Terug naar je moeder’ bij technofes­ti­val Free Your Mind in Bosschen­hoofd

Wie tijdens het Free Your Mind-festival in Bosschenhoofd wordt betrapt op drugsbezit kan meteen naar huis of naar het politiebureau. De politie en de gemeente Halderberge hebben een zero-tolerance-aanpak aangekondigd.