Dit voorjaar een terrasje pakken op het Jan Gielenplein in Oudenbosch

Roos Lamars runt het enige café van Noordhoek: ‘Ik ben hier niet om miljonair te worden’

NOORDHOEK - In de bruine kroeg van Roos Lamars maakt het niet uit wie je bent of hoe je eruit ziet. Iedereen krijgt evenveel aandacht en interesse. Dat is de filosofie van de Klundertse die sinds september in Noordhoek Café De Kroon runt. ,,Ik wil mensen samenbrengen.”

24 januari