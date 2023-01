De Pagnevaartcross is vooral voor de kleintjes erg spannend

AVO ’83 had in samenwerking met regionale atletiekverenigingen vol zorg een circuit uitgezet rond de vijver in het tussen Bosschenhoofd en Oudenbosch gelegen Pagnevaartbos. ,,Dit wedstrijdcircuit organiseren we met 5 verenigingen uit de nabije regio verdeeld over 5 keer. We zijn in november in Steenbergen gestart en eindigen in maart in Zevenbergen’’, legt woordvoerster Joke Koenraadt van AVO’83 uit.