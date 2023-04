De Fameuze Fanclub komt naar Oudenbosch: ‘Mijn hele leven lang lees ik al Suske en Wiske’

Vrouwen in technische beroepen zijn nog steeds een uitzonde­ring, maar Anne (35) zou niet anders willen

ROOSENDAAL – Hoezo is werken in de techniek vooral iets voor mannen? Beveiligingsmonteur Anne Gommers (35) is helemaal op haar plek als leerling-beveiligingsmonteur bij Hoppenbrouwers Techniek. ,,Laat je niet tegenhouden door vooroordelen.”