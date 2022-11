Bijval voor nieuw plan Oudenbossche haven: ‘De gemeente heeft echt naar ons geluisterd’

met video Zoektocht naar automobi­list na crash in Oud Gastel, bestuurder blijkt thuis te zitten

OUD GASTEL- Hulpdiensten zijn zaterdagochtend een zoekactie gestart naar een automobilist na een crash in Oud Gastel. Er werd onder andere in het water onder de brug bij de Havendijk gezocht. Uiteindelijk bleek dat de 26-jarige bestuurder naar huis was gegaan.

