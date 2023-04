Albasten jubileum van korfbalclub Juliana: eerste tien jaar alleen voor vrouwen

Van vrijwilli­ge buschauf­feur tot oprichter van het Voorkorps: vier keer een Lid en één Ridder in gemeente Halderber­ge

De gemeente Halderberge is één ridder en vier keer een lid in de Orde van Oranje-Nassau rijker. Vooral Oudenbosch blijkt prijs te hebben, want daar hebben vier bewoners een Koninklijke onderscheiding gekregen. De jongste is 46, de oudste 83.