Wilco Kelderman zakt op Blockhaus weg uit Giro-klassement, ploeggenoot wint, López behoudt roze trui

Met videoJai Hindley heeft de negende etappe in de Giro d’Italia gewonnen. De Australiër van Bora-hansgrohe was na een loodzware rit met finish op de Blockhaus de sterkste van een favorietengroep van zes renners. Wilco Kelderman, ploeggenoot van Hindley, verloor veel tijd en zakte weg uit de top van het klassement.

Juan Pedro López (Trek-Segafredo) verloor tijd op de topfavorieten voor de eindzege, maar de Spanjaard redde nipt zijn roze leiderstrui. Morgen is een rustdag in de Ronde van Italië.

Negen vroege vluchters, zonder Nederlanders, hoopten in de rit over 191 kilometer van Isernia naar de Blockhaus, met onderweg vijf gecategoriseerde beklimmingen en zo'n vijfduizend hoogtemeters, voor dagsucces te gaan. In het peloton controleerde Ineos Grenadiers echter in dienst van kopman Richard Carapaz, waardoor de voorsprong van de avonturiers nooit meer werd dan zes minuten.

Volledig scherm Het peloton. © AP

Op vijftien kilometer van de finish, vlak voor de voet van de slotklim naar de Blockhaus, werd Joe Dombrowski (Astana) als laatste vroege vluchter ingerekend door het sterk uitgedunde peloton. Daar zat Kelderman al niet meer bij. De Nederlander kende materiaalpech in aanloop naar de slotklim, kreeg geen hulp van ploeggenoten en verloor veel tijd.



Kelderman was niet de enige klassementsrenner die wegzakte uit de top van het klassement. Simon Yates, één van de favorieten voor de eindzege, moest al snel lossen op de Blockhaus en kan een eindzege in de Giro vergeten. Jumbo-Visma zag kopmannen Tobias Foss en Sam Oomen ook vrij vroeg afhaken. De ploeg moest ook de blauwe bergtrui van Koen Bouwman afstaan aan vroege vluchter Diego Rosa. Tom Dumoulin loste al eerder.

Volledig scherm Wilco Kelderman. © photo: Cor Vos

Vooraan versnelde Carapaz met nog ruim vier kilometer te gaan. De olympisch kampioen uit Ecuador kreeg Romain Bardet (Team DSM) en Mikel Landa (Bahrain-Victorious) met zich mee. Het drietal keek in de slotkilometers wat naar elkaar, waardoor Hindley, João Almeida en Domenico Pozzovivo terugkeerde. In de sprint met zes was Hindley de snelste, voor Bardet en Carapaz. Thymen Arensman (Team DSM) was op de tiende plaats de beste Nederlander.

López finishte in de roze trui als vijftiende, op 1'46 van dagwinnaar Hindley. Dat was dus genoeg voor de Spanjaard om aan de leiding te blijven in het algemeen klassement. Zijn voorsprong op naaste belager Almeida (UAE Team Emirates) bedraagt nog twaalf seconden. Bardet volgt op veertien tellen, Carapaz heeft een achterstand van vijftien seconden. Arensman is de nummer twaalf van het klassement, op 1'27 van López.

Volledig scherm Jai Hindley (r) viert zijn zege. © REUTERS

Volledig scherm Juan Pedro López viert het behouden van de roze trui. © AFP

Volledig scherm Richard Carapaz (centraal). © AFP

