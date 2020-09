Weening mag Nibali gaan helpen in Giro namens Trek-Segafredo

Video Roglic over plassende ploeglei­der: ‘We hebben allemaal fouten gemaakt’

28 mei Op de rustdag voor de loodzware laatste Giro-week ging het ook nog even over de plaspauze van de ploegleiders van Jumbo-Visma een dag eerder, in de finale van de vijftiende etappe naar Como. Primoz Roglic nam zijn ploegleiders in bescherming. Vanwege een sanitaire stop waren zij niet in de buurt toen Roglic van fiets moest wisselen.