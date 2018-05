Wat kan het Giro-peloton zondag verwachten?

Simon Yates: van outsider naar grote favoriet

12 mei Tom Dumoulin noemde hem twee dagen geleden favoriet voor de eindoverwinning. Rozetruidrager Simon Yates maakt indruk in de Giro, maar vooralsnog kwam de Brit niet verder dan een zesde plaats in de Vuelta in 2016 en een zevende plek in de Ronde van Frankrijk van vorig jaar.