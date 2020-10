Waarom de Giro van 2020 een huiveringwekkende editie wordt

Door Marijn Abbenhuijs



De wielerliefhebbers waren amper bekomen van het spectaculaire slot van de Tour de France of het wereldkampioenschap stond alweer voor de deur. En wie in dit knotsgekke wielerjaar even niet oplette, kon zomaar ineens de eerste klassiekerzege van Marc Hirschi hebben gemist, bovenop de Muur van Hoei. En dan begint dit weekeinde, amper twee weken na de laatste touretappe, de Giro d’Italia alweer. Wie het verschroeiende tempo niet bij kan houden, kan toch maar beter snel een tandje bij schakelen. Want de Ronde van Italië wordt het kijken meer dan waard.

Explosief begin

De organisatie van de Giro d’Italia heeft er in het verleden vaker voor gekozen om flink met de deur in huis te vallen. Maar zo uitdagend als de eerste drie ritten in de editie van dit jaar, zie je het toch niet vaak in een grote ronde. De Giro start op het eiland Sicilië en daar is het letterlijk vanaf de eerste meter klimmen geblazen. De proloog van de Ronde van Italië begint met een colletje van de vierde categorie, naar de kathedraal van Monreale. Bij het eerste tussenpunt, al na 1,2 kilometer, wordt de eerste bergtrui vergeven. De openingstijdrit is, na de afdaling naar Palermo, verder overigens vlak.

Dat kan niet worden gezegd van de andere twee ritten op het Zuid-Italiaanse eiland. De tweede etappe, van Alcamo naar Agrigento, wordt door de organisatie aangeduid als een heuvelrit met een moeilijkheidsgraad van twee sterren, maar finisht wel meteen heuvelop. De laatste 3,7 kilometer wordt er met een gemiddelde van 5,3 procent geklommen.

Het klapstuk van de dagen op Sicilië is de derde etappe. Dat is namelijk al meteen een echte bergrit. Het peloton finisht maandag op de Etna, één van de meest actieve vulkanen ter wereld. De Etna barst vrijwel ieder jaar wel een paar keer uit. Maar met een lengte van 18,6 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 6,7 procent kan de Etna maandag ook in het peloton voor flink wat reuring zorgen. De kans is groot dat er na drie dagen Sicilië al de nodige verschillen zijn ontstaan in het algemeen klassement.

Kansrijke Nederlanders

Nadat Steven Kruijswijk door zijn val in het Critérium du Dauphiné een streep moest zetten door zijn deelname aan de Tour de France, heeft hij zich op de Giro d’Italia gericht. Iets wat niet nieuw is voor hem, want in Italië ontwikkelde de 33-jarige Nederlander zich als ronderenner. In 2010 eindigde hij als eerstejaars prof al als achttiende in het eindklassement van de grote ronde, om een jaar later zelfs al in de top-10 te finishen. In 2015 en 2016 kleurde Kruijswijk de Giro. In 2015 raakte hij al vroeg op een grote achterstand, maar koos hij vervolgens regelmatig de aanval, waardoor hij uiteindelijk nog zevende werd. Een jaar later leek hij de Giro te gaan winnen, totdat hij in de negentiende etappe in een sneeuwmuur reed, viel en zijn kansen verspeelde. Nu is Kruijswijk klaar om een nieuwe gooi te doen naar de Giro-eindzege. Hij toonde in aanloop naar de Tour de France al aan dat hij in goede vorm uit de corona-onderbreking is gekomen.

Poll Wie wint de Giro? Geraint Thomas

Simon Yates

Vincenzo Nibali

Steven Kruijswijk

Rafal Majka

Jakob Fuglsang

Wilco Kelderman

Wie wint de Giro? Geraint Thomas (32%)

Simon Yates (19%)

Vincenzo Nibali (5%)

Steven Kruijswijk (27%)

Rafal Majka (1%)

Jakob Fuglsang (6%)

Wilco Kelderman (4%)

Een ander (6%)

Maar Kruijswijk is niet de enige Nederlander die een goed klassement kan rijden. Ook Wilco Kelderman staat er goed voor. De 29-jarige wielrenner van Team Sunweb begint aan zijn laatste grote ronde voor zijn huidige ploeg, voordat hij naar BORA-Hansgrohe overstapt. Kelderman eindigde dit seizoen in alle etappekoersen die hij reed in de top-10 en werd vorige maand in de Tirreno-Adriatico vierde. In de laatste grote ronde die Kelderman reed, de Vuelta van 2019, werd hij zevende. De klassementsrenner uit Amersfoort lijkt klaar voor een sterk optreden in de Giro.

Ook Keldermans ploeggenoot Sam Oomen is de moeite waard om in de gaten te houden. Ook de 25-jarige Tilburger gaat Team Sunweb na dit seizoen verlaten. Maar voordat Oomen bij Jumbo-Visma aan de slag gaat, wil hij zijn Giro-prestatie van 2018 nog verbeteren. Toen werd de jonge klimmer negende in het klassement en maakte hij indruk als meesterknecht van Tom Dumoulin. Oomen kwam na die Giro nog sterk voor de dag in de Ronde van Zwitserland, de Ronde van Polen en de Tirreno-Adriatico van 2019, maar raakte later in de lente van vorig jaar zwaar geblesseerd. Inmiddels is de Tilburger op de weg terug, bevestigde hij met zijn elfde plaats in de Tirreno van vorige maand. Oomen is in de Giro bovendien een kanshebber voor het winnen van het jongerenklassement.

Huiveringwekkende slotweek

De Stelvio, Colle dell’Angelo, Col d’Izoard. Zomaar drie Alpenreuzen die in de laatste week van de Giro d’Italia op het programma staan. Alle drie bergen met toppen ruim boven 2000 meter hoogte, bovendien. En dat diep in het najaar. Een vluchtige zoektocht naar het klimaat op de Stelvio in de maand oktober leert al snel dat het er zeker één op de drie dagen sneeuwt. Temperaturen rond het vriespunt moeten op 22 oktober, als het peloton over de hoogste top van de Giro fietst, ook niet worden uitgesloten.

De derde week van de Giro belooft een heroïsche te worden. De organisatie heeft drie ritten ingeschat op een moeilijkheidsgraad van vijf sterren en die zitten allemaal in de laatste vijf dagen van de wedstrijd. Met mogelijk winterse omstandigheden wordt de staart van de Giro dus loodzwaar. En dat kan prachtige beelden opleveren. Van renners vechtend tegen de kou en ploeterend door de sneeuw. De hoofdrolspelers zelf zullen smachten naar de finishstreep in Milaan, op zondag 25 oktober. Voor de wielerliefhebber zijn het die herfstdagen etappes die eindeloos mogen duren.