Voormalig coronapatiënt én Nibali-helper Ciccone geeft op met bronchitisklachten

Koen Bouwman schildert na vertrek uit Giro thuis de trap: ‘Agenten in hotel hadden overal lak aan’

15 oktober Koen Bouwman was in topvorm tijdens de Ronde van Italië. Door een uitbraak van het coronavirus bij zijn ploeg Jumbo Visma mist de Achterhoeker de ‘finale’ van de Giro en schildert hij thuis in quarantaine noodgedwongen de trap.