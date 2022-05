Vluchter De Bondt zet sprinters een hak in laatste vlakke etappe

Giro Thymen Arensman gaat het vaker proberen: ‘Laat mij maar lekker aanvallen’

Het scheelde heel weinig of Thymen Arensman had de zestiende etappe in de Giro op zijn naam geschreven. Alleen Jan Hirt passeerde in Aprica eerder de finishlijn dan de DSM-renner. ,,Ik voel me fysiek heel goed eigenlijk, maar mentaal ben ik teleurgesteld.”

25 mei