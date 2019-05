Vluchter Bouwman: Het was knokken tot de finish

Oomen gaat niet naar de Tour, Kelderman wel

9:10 Sam Oomen gaat niet naar de Tour de France. De renner van Team Sunweb heeft een breuk in zijn heup en moet daardoor de ronde missen. ,,Met zo'n kwetsuur moeten we het daar niet over hebben”, vertelt ploegleider Iwan Spekenbrink in ons programma In Het Wiel.