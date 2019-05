Video | Mollema: Tevreden over tijdrit én fietswissel

Door Pim Bijl



Vlak na de finish van de acht kilometer lange tijdrit, met de basiliek van San Luca op de achtergrond, veegt Mollema met een handdoek het zweet van zijn voorhoofd. Het verdict op dat moment: 39 seconden achter Primoz Roglic, 11 achter Tom Dumoulin. ,,Ik had echt power. Ik ben tevreden over mijn tijdrit én fietswissel.”



Ja, al gauw gaat het over zijn fietswissel. ,,Daar heb ik vanmiddag nog op getraind, want we hadden uitgerekend dat ik op mijn normale fiets de tijd van een wissel goed zou maken en we op die manier op de klim zelfs tijd zouden winnen. Het voelde goed, al kwam ik er halverwege de klim achter dat-ie nog op het buitenblad lag.”



’s Middags ging de wissel vloeiender, maar toch is Mollema tevreden over zijn keuze. Bij zijn ploeg was de drang om te wisselen groter omdat de tijdritfietsen van Trek slechts één voorblad hebben. Lastig op een steile klim. Kritiek uit Mollema nog op de beslissing om alleen te mogen wisselen in de zone kort voor de bocht naar de klim. ,,Normaal gesproken mag je overal wisselen. Het is vreemd dat de UCI gisteren ineens een ongunstige wisselzone aanwijst. Ik was van plan na de bocht pas te wisselen. Dat kost mij zo’n vijf seconden.”