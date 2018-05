Van Poppel: Dan moet het maar in Rome gebeuren

Van Poppel maakte op Eurosport zeker geen gefrustreerde indruk na zijn tweede 'mislukte' eindsprint op rij. Gisteren was de coureur van Team LottoNL-Jumbo als tweede geëindigd na Bennett. ,,Ik kan hier wel mee leven. De ploeg heeft supergoed voorbereidend werk gedaan. Daar kan ik alleen maar heel tevreden over zijn. Viviani was echter gewoon te snel.''



Ploeggenoot Jos van Emden erkende dat LottoNL-Jumbo de finale goed had opgezet. ,,Maar de uitvoering was niet ideaal. Wat mij betreft hadden we het anders gedaan. Daar zullen we het met elkaar nog over hebben. We blijven het sowieso proberen.''



Viviani (Quick-Step) verstevigde met zijn derde ritzege in deze Giro, na twee overwinningen in de beginfase in Israël, zijn leidende positie in het puntenklassement. ,,Na enkele moeilijke dagen hadden de ploeg en ik dit nodig'', zei de Italiaan. ,,Mijn hardwerkende teamgenoten verdienen dit. Het ging twee, zelfs drie dagen heel slecht. Het leven van een sportman is nooit gemakkelijk: je wint, je verliest, je hebt een goed moment en je hebt een zwak moment. We zijn echter vastberaden om deze mooie trui nu naar Rome te brengen. Het belangrijkste voor mij is dat ik weer heb kunnen winnen."