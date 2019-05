Van Emden baalt van ophef rond Roglic

Parcours Gi­ro-karavaan na ruim anderhalve week eindelijk de bergen in

7:31 De renners in de Ronde van Italië maken in de twaalfde etappe voor het eerst kennis met de bergen. De glooiende rit van Cuneo naar Pinerolo is 158 kilometer lang en telt één pittige klim én een kuitenbijter in de finale. De Montoso na 117 kilometer koers is bijna 9 kilometer lang, maar wel redelijk steil. In finishplaats Pinerolo ligt kort voor de meet een smal en steil klimmetje.