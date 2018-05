'Trotse' Dumoulin na tweede plek: Heel vreemde, zware Giro

De 27-jarige renner van Sunweb was 'trots' na drie weken afzien in de Giro. ,,Ik ben hartstikke trots. Het was een heel zware editie. Een vreemde, zware Giro. Ik mag extra trots zijn dat ik overeind ben gebleven.''



Ook over zijn ploeg was Dumoulin niets dan lovend. ,,Iedereen heeft heel goed gewerkt. Sam (Oomen, red.), die als jong broekie zelf nog negende wordt. Laurens (Ten Dam, red.), de oude krijger die lang meegaat in de bergen'', aldus Dumoulin.



En hoe ziet de komende periode eruit voor Dumoulin? ,,Ik ga lekker luieren. Op adem komen en dan weer wat fietsen. Vooral rusten nu en dan weer fietsen als ik me wat beter voel.''