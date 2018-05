Tom Dumoulin bleef fier overeind in krankzinnige Giro

Trotse Dumoulin na tweede plek: Heel vreemde, zware Giro

27 mei Tom Dumoulin verloor de strijd met Chris Froome om de eindzege in de Giro, maar de winnaar van vorig jaar bleef na de slotrit in Rome positief: ,,Winst zat er niet in, dan moet je tevreden zijn met plek twee'', aldus Dumoulin tegen Eurosport.