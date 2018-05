Toerist Dumoulin in Jeruzalem: 'De tijdrit is geen moment vlak en dat is goed'

,,Ik heb een rondje gereden rond de oude stad en er doorheen. Dat trok veel bekijks. De mensen dachten: wat doet deze gast. Het was cool.’’



,,Ik had een uurtje tot het eten en ging toch niet echt meer trainen. Het was hartstikke druk en ik heb stukjes gelopen. Ik heb echt als een toerist door het stadje gelopen. Als je er toch een keer bent, wil ik een klein beetje de sfeer proeven.’’ Vandaag volgde nog een training van drie uur, vanwege de verkeersdrukte buiten Jeruzalem. ,,En dat was echt warm.’’



Vrijdag begint de Giro met een openingstijdrit van 9,7 kilometer. Hij is pas anderhalve dag in Jeruzalem, maar Dumoulin weet genoeg: geen meter van het parkoers is vlak. ,,Ik heb het rondeboek bestudeerd, maar heb het ook gezien als ik hier door Jeruzalem rijd: het gaat alleen maar op en neer. Dat is goed. Het is niet het einde van de wereld als ik niet presteer in de openingstijdrit, maar het zou fijn zijn om een goed resultaat te boeken. Hopelijk zelfs te winnen."