Tocht richting skioord lijkt op het lijf van Kelderman geschreven

Podcast | Voorbe­schou­wing 12de Girorit: ‘Een rondje Pantani-verering’

15 oktober Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam kijken vooruit op de 12de etappe in de Giro. Een rit die in het teken staat van Marco Pantani. De Italiaanse wielerheld is in de Giro nooit ver weg maar vandaag zal helemaal in het teken staan van de klimmer die na een bewogen leven in Rimini overleed. Cesenatico is de plek waar hij vandaan komt, de start en finishplaats voor de 12de etappe.