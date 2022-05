Tiende Giro-rit: na rustdag kansen voor avonturiers en sprinters met klimmersbenen

Vandaag kunnen de klassementsrenners het waarschijnlijk weer wat rustiger aan doen. Op weg naar Jesi is de eerste honderd kilometer vlak, in de 96 kilometer daarna gaat het op en af. De top van de laatste helling (Monsano) is op 8,5 kilometer van de finish.



Het profiel lijkt op het lijf geschreven van Van der Poel. Gaat de Nederlander, winnaar van de eerste etappe en drie dagen in het bezit van de maglia rosa, mee met een vroege vlucht? Of maakt hij met zijn ploeg Alpecin-Fenix de koers hard om pure sprinters overboord te gooien? Op de favorietenlijstjes prijkt Van der Poel in ieder geval bovenaan.