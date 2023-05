Thibaut Pinot wéér tweede: Filippo Zana wint Giro-etappe in thuisland, jarige Geraint Thomas behoudt roze trui

De 18de etappe in de Giro d’Italia is een prooi voor Filippo Zana. De Italiaan versloeg Thibaut Pinot in een korte eindsprint. Primoz Roglic probeerde weg te rijden bij Geraint Thomas, maar dat lukte niet. Wel kon de Sloveen de achterstand op João Almeida goedmaken. De Portugees moest op 8 kilometer van de meet lossen.