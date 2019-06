Mollema in zijn nopjesZonder problemen gaat Bauke Mollema in de top vijf van de 102de Giro d’Italia eindigen. De kopman van Trek-Segafredo hield in de laatste bergetappe knap stand en pakte zelfs tijdwinst op zijn grote concurrent Miguel Angel Lopez. ,,Hier ben ik echt enorm blij mee", zei hij na de rit.

Mollema beleefde een zware dag. Al op de eerste van vijf beklimmingen ging het los. ,,Het was een super lastige rit. De eerste berg gingen ze echt volle bak, alsof het aankomst bergop was. Daarna ontstond er een kopgroep, maar iedereen wist dat het op de Manghen zou ontploffen. Gelukkig kon ik twee man vooruit sturen aan de voet (Conci en Ciccone). Dat was ideaal, want in de afdaling van de Manghen zaten ze er nog bij. Op de Manghen moest ik een gaatje laten, maar ik had de afdaling goed verkend en kon volle bak naar beneden knallen.”

Mollema wist zo de schade te beperken, maar helemaal zonder slag of stoot ging het niet. In de afdaling van de Passo Rolle zat hij achter Rafal Majka toen hij een bocht mistte. ,,Op een gegeven moment viel hij voor me. Ik zat ook achter Lopez toen hij in aanraking kwam met een toeschouwer. Ik weet niet precies wat er gebeurde, maar volgens mij raakten ze elkaar. Ik moest vol in de remmen, maar vanaf dat moment wist ik dat hij achter me zat.”



De slotklim lag Mollema wel. ,,Stoempen tot de top, dat is ideaal", aldus de Nederlander, die op 48 seconden achterstand van de ritwinnaar eindigde en een minuut voor Lopez finishte.



Quote Dit is mijn beste grote ronde ooit Bauke Mollema

Zondag verdedigt Mollema in de zeventien kilometer lange tijdrit een voorsprong van anderhalve minuut op Lopez en Majka. Gezien zijn goede benen maakt Mollema zich geen zorgen. Normaal gesproken, als ik mijn niveau morgen haal, moet het wel goed komen.”



,,Ik denk dat dit mijn beste grote ronde ooit is. In 2011 eindigde ik als vierde in de Vuelta, maar dat voelt als een wielerleven geleden. Daarna ben ik wel een paar keer kort geëindigd in de Tour, maar ik ben gewoon heel blij met mijn niveau dat ik in deze Giro heb gehaald. Eigenlijk komt de vijfde plek een beetje als een verrassing, want op voorhand had ik niet verwacht om in de top tien te eindigen, gezien het sterke deelnemersveld.”