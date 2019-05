Sinkeldam roemt mentale kracht Démare: Hij draagt de hele ploeg

Arnaud Démare is niet per se heel snel, maar wel heel sterk. Dat vertelde Ramon Sinkeldam nadat zijn Franse ploeggenoot bij Groupama-FDJ de tiende etappe van de Giro d'Italia had gewonnen. ,,Hij is mentaal heel sterk.‘’

,,Hij draagt de hele ploeg, het gaat alleen om hem. Als het niet goed gaat is hij de man die niet levert. Dan is het moeilijk om te moeten presteren'', vertelde de Noord-Hollander over zijn kopman.

Démare ontsnapte aan een valpartij en boekte in Modena zijn eerste overwinning van het seizoen. ,,We gingen er vol voor. Het liep tot nu toe niet helemaal zoals we wilden. Maar we weten ook dat hij kan winnen. Alleen moet alles op zijn plek vallen. Arnaud is niet per definitie de snelste, maar hij kan wel winnen. Hij heeft een moeilijk voorjaar gehad, de eerste negen etappes gingen ook niet perfect. Dit is heel leuk voor hem.’'

,,Dit is de reden waarom we naar de Giro kwamen”, vulde Démare aan. ,,Ik wilde ten koste van alles een etappe winnen. Dat is gelukt en dat maakt me heel blij. Dat we niet betrokken waren bij de valpartij was geen toeval. Bijna alle renners uit ons team zaten van voren, in goede positie. Dan loop je minder risico.”