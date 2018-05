Schaafwonden voor Froome na valpartij in verkenning proloog

Organisa­tie Giro: Team Sky misleidde ons met positieve test Froome

11:18 Mauro Vegni, de koersdirecteur van de Giro d'Italia, heeft in The Guardian zijn ongenoegen uitgesproken over de handelswijze van Team Sky bij de besprekingen over de deelname van Chris Froome in Italië. De Italiaan voelt zich voor de gek gehouden.