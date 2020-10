Sagan honderdste renner met etappezege in alle grote rondes

Peter Sagan is een van de grootste renners uit de wielergeschiedenis, maar een etappezege in de Giro d’Italia ontbrak nog op zijn palmares. Simpelweg omdat hij nog nooit deelnam aan de Italiaanse ronde. Vandaag vulde hij een hiaat in zijn erelijst door op grootse wijze de tiende etappe te winnen. Daarmee is hij de honderdste renner die nu in alle grote rondes minimaal één etappe heeft gewonnen.

Sagan maakte tien jaar geleden zijn debuut op profniveau. Via de Slowaakse continentale ploeg Dukla Trencin kwam hij bij Liquigas terecht, en daar maakte hij al op jonge leeftijd indruk. Sagan won in zijn debuutjaar bij de profs ritten in Parijs-Nice, Ronde van Romandië en de Ronde van Californië. Een jaar later mocht Sagan zijn debuut maken in een grote ronde: de Vuelta a España. Daarin schreef hij maar liefst drie etappes op zijn naam, waaronder de prestigieuze sprint op de slotdag in Madrid. Niet voor niets werd de Slowaak een jaar later al opgesteld in de Tour en won hij drie etappes én zijn allereerste puntentrui. Een succesvolle Tour voor zijn Italiaanse ploeg, want ploegmaat Vincenzo Nibali eindigde als derde in het eindklassement.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Nu, acht jaar later, heeft Sagan twaalf etappeoverwinningen in de Tour geboekt en maar liefst zeven keer de groene puntentrui gewonnen. Dit jaar greep hij echter voor het eerst sinds 2016 naast een etappezege in de Franse ronde en was ook Sam Bennett hem de baas in de strijd om het groen. Alleswinnaar Sagan leek plaats te hebben gemaakt voor een Sagan waar het beste er wel af van leek te zijn, maar vandaag in de 177 kilometer lange Giro-etappe van Lanciano naar Tortoreto liet de inmiddels 30-jarige renner zien dat er nog wel degelijk rekening met hem gehouden dient te worden. Op de laatste steile heuvel liet hij vluchtmakker Ben Swift achter en reed hij na een lange dag in de aanval naar zijn eerste overwinning in 461 dagen toe.

Dankzij die overwinning voegt Sagan zich aan een mooi rijtje toe. Hij is namelijk de honderdste renner die in alle grote rondes minimaal één etappe heeft gewonnen (ploegentijdritten niet meegerekend). In totaal heeft hij zeventien keer een rit in de Giro, Tour of Vuelta gewonnen. Daarmee bezet hij de gedeelde 25ste plek wat aantal zeges betreft. Het is er één minder dan Nibali en Alejandro Valverde, die in totaal achttien keer zegevierden. Eddy Merckx is met 64 etappezeges recordhouder. De Kannibaal won 24 keer in de Giro, 34 keer in de Tour en 6 keer in de Vuelta. Mario Cipollini volgt als tweede met 57 zeges, Mark Cavendish staat derde met 54 overwinningen.

Overzicht Sagan’s belangrijkste resultaten:

• Wereldkampioen in 2015, 2016 en 2017

• Europees kampioen in 2016

• 12 etappeoverwinningen in de Tour de France, 7 keer eindwinnaar puntenklassement

• 4 etappeoverwinning in de Vuelta a España

• 1 etappeoverwinning in de Giro d’Italia

• Winnaar Ronde van Vlaanderen 2016

• Winnaar Parijs-Roubaix 2018

• Winnaar Gent-Wevelgem 2013, 2016 en 2018

Volledig scherm Peter Sagan. © AFP