Roglic snelste, tik voor Dumoulin in lastige proloog

Door Daan Hakkenberg



Na Apeldoorn in 2016 en Jeruzalem vorig jaar lukte het Tom Dumoulin vandaag in Bologna niet om de eerste roze trui van de Giro te bemachtigen. Hij rolde als eerste renner van het startpodium, maar Dumoulin wist vier minuten na binnenkomst al dat de zege in de proloog niet voor hem was toen Miguel Ángel López net wat sneller bleek. Weer vier minuten daarna bleek ook Vincenzo Nibali sneller, vijf seconden zelfs.



Maar toen moest de grootste klap nog komen. Primoz Roglic haalde uit in de proloog. Hij was al sneller bin het tussenpunt aan de voet van de klim, maar eenmaal boven bij de basiliek van San Luca was zijn voorsprong op Dumoulin bijna een halve minuut. ,,Niet te hard vertrekken, maar ook niet te langzaam. Het was heel moeilijk te bepalen hoeveel je verliest als je langzamer gaat en hoeveel dan moet inleveren qua vermogen op de laatste klim. Dat is voor iedereen een beetje gokken,’’ vertelde Dumoulin kort na afloop over het plan vooraf voor zijn tijdrit.



Met zijn tijd van 12.54 zette Roglic alle concurrenten al op de eerste Giro-dag op achterstand. Nibali, López en Dumoulin kijken al tegen een achterstand van bijna een halve minuut aan. Mikel Landa, een van de kopmannen van Movistar, was meer dan een minuut langzamer. Waar hij het verschil had gemaakt, Roglic wist het eigenlijk niet. ,,Geen idee, ik heb gewoon geprobeerd snel te gaan . Ik ben in goede vorm. Het was een goede rit.’’



Simon Yates start als laatste topfavoriet om kwart voor acht. Veel klassementsrenners kozen voor een vroege start vanwege mogelijke regen. Achteraf concludeerde Dumoulin dat het slechte weer waarschijnlijk uitblijft. Dumoulin: ,,Voor nu lijkt er nergens regen aan te komen. Dus ik denk dat iedereen gewoon droog gaat rijden.’’