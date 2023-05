Remco Evenepoel kraakt na aanval Primoz Roglic in achtste etappe Giro d’Italia, indrukwekkende solozege Ben Healy

Andreas Leknessund bleef in het bezit van de roze trui. De Noor van Team DSM heeft in het algemeen klassement een kleine voorsprong op naaste belager Evenepoel. Morgen staat de tweede individuele tijdrit van de 106de Ronde van Italië op het programma. Op de openingsdag blies Evenepoel de concurrentie weg in de rit tegen de klok.

Healy maakte, net als Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck), deel uit van een vroege vlucht van dertien renners. Op de eerste beklimming van de Muro dei Cappuccini (2,8 km aan 7,8 procent gemiddeld) koos Healy voor de aanval en alle medevluchters moesten passen. In de finale hield Healy eenvoudig stand. De 22-jarige Ier won met een voorsprong van 1'49 op de Canadees Derek Gee (Israel-Premier Tech). De derde plaats was voor Italiaans kampioen Filippo Zana (Team Jayco AlUla).



Riesbeek finishte als negende, op vier minuten van de imponerende Healy, die dit jaar al indruk maakte met een tweede plaats in de Amstel Gold Race en de Brabantse Pijl en een vierde plek in Luik-Bastenaken-Luik. Healy straalde na zijn Giro-succes. ,,Ik heb geweldige maanden gehad”, zo doelde de Ier op zijn ereplaatsen in de klassiekers. ,,Het is fantastisch dat ik het nu heb kunnen afmaken.” Hij voelde bij de eerste beklimming dat hij goede benen had en besloot voor een solo te gaan. ,,In zo’n grote groep is het al afwachten hoe het gaat. Ik dacht: ik probeer het en het bleek dat ik een heel goede dag had.”