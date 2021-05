Podcast In Het Wiel | ‘Dat Merlier zijn zege opdroeg aan Weylandt was van grote klasse’

Evenepoel in tranen op startpodi­um: ‘Het was zwaar om terug te komen’

8 mei Voor Remco Evenepoel was het zaterdag in de Giro d’Italia een emotioneel weerzien met het wielerpeloton. ,,Ik stond met tranen in mijn ogen op het startpodium”, vertelde de jonge Belg, met gevoel voor theater. Evenepoel, het pas 21-jarige talent van Deceuninck-Quick Step, begon aan zijn eerste koers 266 dagen na zijn zware val in de Ronde van Lombardije.