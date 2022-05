Podcast | Giro Etappe 12: De teletijdmachine van Bauke Mollema

Met video Wilco Kelderman verliest elf minuten op Blockhaus nadat spaak uit wiel gaat: ‘Niet mijn dag’

Wilco Kelderman verloor in de negende etappe van de Giro d’Italia bijna elf minuten op dagwinnaar en ploeggenoot Jai Hindley. De 31-jarige Nederlander zakte naar de 24ste plaats in het algemeen klassement. ,,Ja, dit is gewoon kut”, zei Kelderman bij In Het Wiel vlak na de finish op de Blockhaus.

15 mei