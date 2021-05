Podcast | ‘Evenepoel zal deze Giro niet winnen’

Mohoric vliegt over de kop en moet op brancard Ronde van Italië verlaten

16 mei De Giro d’Italia is op trieste wijze ten einde gekomen voor Matej Mohoric. De Sloveen van Bahrain-Victorious verloor tijdens een afdaling in de negende etappe de controle over zijn fiets, sloeg over de kop en kwam hard in aanraking met het asfalt.