Podcast | Bauke Mollema: ‘Het is de bedoeling in de Giro snel tijd te verliezen’

Verder in de podcast:

• ‘De grote ronde-bingo’ van Bauke: ,,het is de bedoeling om snel tijd te verliezen.”

• Theo Bos ging 400 kilometer fietsen in de regen, en met de verkeerde schoenen

• De terugkeer van Groenewegen in de Giro en zijn ‘te lange schorsing’

• Theo tipt Caleb Ewan en en ziet Bernal in de regen fietsen

• Appen met Vincenzo Nibali

• Thoe Bos’ darkhors is Micheal Storer