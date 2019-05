Oud-rozetruidrager Conti stapt niet meer op

Conti reed in deze Giro zes dagen lang in de roze leiderstrui. Die trui veroverde hij in de zesde etappe, waar hij als tweede eindigde.



,,Ik zal me de dagen in de roze trui altijd herinneren. Die motiveren me om nog beter te worden. Maar zo wilde ik mijn Giro niet eindigen. Opgeven was helaas de enige optie'', aldus Conti.



Het peloton in de Ronde van Italië telt nu nog 143 renners.