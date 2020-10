Ook Sunweb-renner Matthews test positief, maar ploeg van Kelderman blijft in Giro

De andere renners en stafleden van Sunweb zijn allemaal negatief uit de test gekomen, onder wie kopman Wilco Kelderman, de huidige nummer twee in het algemeen klassement. De ploeg heeft besloten in koers te blijven en zal dinsdag gewoon starten in de tiende etappe.

In totaal werden 571 coronatests afgenomen in de Giro. Twee renners en zes stafleden testten positief op de rustdag. De andere renner die besmet is met Covid-19 is Steven Kruijwijk. De kopman van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma moet evenals Matthews de koers verlaten. De Australische ploeg Mitchelton-Scott telde vier positieve coronagevallen in de staf en besloot in zijn geheel zich terug te trekken uit de Ronde van Italië.